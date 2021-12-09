В Музее Победы открылась выставка, приуроченная к 80-летию Битвы за Москву
- АГН «Москва»
Об этом сообщает ФАН.
Посетителям выставки доступны 1700 экспонатов, пять трёхмерных интерактивных панорам и 24 мультимедийных комплекса.
Также на информационных экранах экспозиции представлено более 3,5 тыс. фотографий военных лет.
Ранее «Москва 24» анонсировала проведение в столице мероприятий, приуроченных к 80-летию Битвы за Москву.
В свою очередь, НСН передавала, что мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны.