В Оренбургской области назвали лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»

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В Оренбургской области подвели итоги регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
В Оренбургской области назвали лауреатов фестиваля «Театральное Приволжье»
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

Лауреатом I степени стал студенческий театр «Синяя птица» областного колледжа культуры и искусств, лауреатом II степени — народный студенческий театр «Горицвет» ОрГМУ, лауреатом III степени — бузулукская театральная студия «Дежа-вю».

Приз за лучшую женскую роль первого плана получила Татьяна Стародубцева из театра «Горицвет» ОрГМУ.

Победу в номинации «Лучшая мужская роль» одержал Кирилл Трубицын из театра «Синяя птица». Худрук этого же театра Анна Ефимова получила диплом за лучшую режиссёрскую работу.

На окружном этапе фестиваля регион представит театр «Синяя птица» с постановкой «Доктор».

Ранее актриса Александра Хромова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как проходила практику в Малом театре.

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