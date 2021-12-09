Кинокритик Шнейдеров прокомментировал мюзикл Спилберга «Вестсайдская история»

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Кинокритик Давид Шнейдеров высказал мнение о фильме-мюзикле режиссёра Стивена Спилберга «Вестсайдская история».
Кинокритик Шнейдеров прокомментировал мюзикл Спилберга «Вестсайдская история»
  • ©wikipedia

«Очень любопытная идея сделать новую версию «Вестсайдской истории»... Учитывая новые технологии и кардинально изменившийся уровень подготовки музыкальных номеров и танцев, фильм ждёт успешный прокат и многочисленные оскаровские номинации», — предположил Шнейдеров, его слова приводит НСН.

Мюзикл Спилберга «Вестсайдская история» вышел в российский прокат 9 декабря.

Он представляет собой адаптацию трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта».

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх».

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