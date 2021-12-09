В Татарстане в выходные ожидается похолодание

В выходные, 11 и 12 декабря, в Татарстане ожидается похолодание.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

По словам синоптиков, существенных осадков в выходные в регионе не ожидается. Температура воздуха ночью и утром 11 декабря составит около -15...-10 °С, при прояснениях — до -19 °С.

В период с 11 по 13 декабря Татарстан будет находиться под влиянием холодного антициклона. Температура 12 и 13 декабря опустится до -19...-14 °С, в низких местах — до -23 °С. Днём будет около -14...-7 °С.

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