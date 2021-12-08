Синоптик рассказал о погоде в Приморье в декабре

Короткая ссылка
Начальник «Примгидромета» Борис Кубай рассказал о погоде в Приморском крае в декабре.
Синоптик рассказал о погоде в Приморье в декабре
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил эксперт, ожидается тёплая погода, но постепенно температура воздуха будет понижаться.

«Понижение температуры будет умеренным и кратковременным. Не исключено, что с 20 декабря температура пойдёт на понижение, но насколько оно будет продолжительным и интенсивным, покажут последующие расчёты», — заявил Кубай.

По его словам, осадки в скором времени продолжатся. На побережье возможны в основном дожди, на севере и в центре — снег либо всё вместе.

До 20 декабря активные циклоны с существенными снегопадами не прогнозируются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается резкое потепление после сильных морозов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить