Синоптик рассказал о погоде в Приморье в декабре

Начальник «Примгидромета» Борис Кубай рассказал о погоде в Приморском крае в декабре.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметил эксперт, ожидается тёплая погода, но постепенно температура воздуха будет понижаться.

«Понижение температуры будет умеренным и кратковременным. Не исключено, что с 20 декабря температура пойдёт на понижение, но насколько оно будет продолжительным и интенсивным, покажут последующие расчёты», — заявил Кубай.

По его словам, осадки в скором времени продолжатся. На побережье возможны в основном дожди, на севере и в центре — снег либо всё вместе.

До 20 декабря активные циклоны с существенными снегопадами не прогнозируются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области ожидается резкое потепление после сильных морозов.