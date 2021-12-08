Стилист Лисовец рассказал о главных трендах конца 2021 года

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Стилист Владислав Лисовец рассказал о главных трендах конца 2021 года.
Стилист Лисовец рассказал о главных трендах конца 2021 года
  • Pixabay

«Всё более приталенными становятся пиджаки, силуэт становится более приталенный. Берём за базу стилистику 1970-х: обувь на платформе, грубый каблук. Самый популярный цвет, который чаще всего встречается, — это розовый. Но не бойтесь и цветов 1970-х — это хаки, коричневый, бежевый, горчичный», — рассказал он в беседе с Общественной службой новостей.

По словам эксперта, в тренде остаются голубой цвет и все его оттенки.

Как отметил Лисовец, среди других модных деталей — пластиковые большие очки и расклешённые джинсы с завышенной талией.

«Также можно брать просто классические брюки — чёрные, коричневые. Крой должен быть с завышенной талией, но они должны быть либо прямые и широкие, либо расклешённые. Слим-силуэт брюк уходит в прошлое», — добавил стилист.

Ранее стилист Кристина Швец в беседе с «Радио 1» дала советы по созданию новогоднего образа.

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