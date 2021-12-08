В Александринском театре проходит прощание с актрисой Ниной Ургант

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В Александринском театре проходит прощание с актрисой Ниной Ургант, скончавшейся в возрасте 92 лет 3 декабря.
В Александринском театре проходит прощание с актрисой Ниной Ургант
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В последний путь актрису провожают члены правительства, родные и близкие, коллеги актрисы.

Советская и российская актриса театра и кино Нина Николаевна Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области.

В 1953 году окончила Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. В кино Ургант дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме «Укротительница тигров».

Ранее актриса Марина Дюжева в беседе с телеканалом «360» поделилась воспоминаниями о Нине Ургант.  Она отметила, что снималась вместе с Ниной Ургант в картине «Девушка и Гранд» в 1981 году — они играли мать и дочь.

Дюжева добавила, что во время съёмок у них были отличные отношения, они прекрасно общались.

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