Актриса Хромова рассказала, как проходила практику в Малом театре

Актриса Александра Хромова рассказала, как проходила практику в Малом театре.

«Я играла в двух спектаклях — «Ревизор» и «Таинственный ящик». В «Ревизоре» танцевала на балу. А в «Таинственном ящике» мы с нашим курсом танцевали много, на протяжении всего спектакля. Наблюдала со стороны за работой знаменитых актёров Малого театра. Восхищалась их мастерством», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По словам актрисы, она с удовольствием носила старинные платья, корсеты. Как отметила Хромова, с тех пор её мечта — сняться в историческом кино.

После окончания учёбы Хромова не поступала в театры.

«На данный момент предпочитаю кино, чувствую там себя своей, мне нравится, когда я нахожусь в реальных событиях, в кадре. На сцене абсолютно другие ощущения, другое общение со зрителем. Тоже своя магия, но немножко другая. Но я скучаю по театру», — сообщила она.

Ранее художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.