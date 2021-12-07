В Челябинской области ожидаются морозы до -31 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.
По прогнозу, будет переменная облачность, местами туманы, изморозь.
Температура воздуха опустится до -18...-23 °С, в низинах до -26...-31 °С.
Днём ожидается до -8...-13 °С, в низинах до -18 °С.
В следующие два дня, 9 и 10 декабря, прогнозируется до -9...-14 °С ночью, 0...-7 °С днём.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.