В Челябинской области ожидаются морозы до -31 °С

В ночь на среду, 8 декабря, в Челябинской области ожидаются морозы.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный ЦГМС.

По прогнозу, будет переменная облачность, местами туманы, изморозь.

Температура воздуха опустится до -18...-23 °С, в низинах до -26...-31 °С.

Днём ожидается до -8...-13 °С, в низинах до -18 °С.

В следующие два дня, 9 и 10 декабря, прогнозируется до -9...-14 °С ночью, 0...-7 °С днём.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.