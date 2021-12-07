В Симферополе побит температурный рекорд 13-летней давности

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В Симферополе 7 декабря 2021 года был побит температурный рекорд 13-летней давности.
В Симферополе побит температурный рекорд 13-летней давности
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на синоптика регионального Гидрометцентра Александра Камышева.

Температура воздуха в этот день составила +21,1 °С.

Отмечается, что в 2008 году 1 декабря было зафиксировано +19,4 °С.

8 декабря в Симферополе ожидается похолодание до +13...+14 °С.

В свою очередь, в МЧС предупредили о гололедице в Пермском крае 8 декабря, сообщает properm.ru.

Температура воздуха в регионе составит -10...-5 °С днём и -22...-17 °С ночью. 

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