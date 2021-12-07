В Нижнем Новгороде начался финал всероссийского туристского конкурса «Диво России»

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В Нижнем Новгороде стартовал финал VIII Всероссийского фестиваля-конкурса туристских видеопрезентаций «Диво России — 2021». Об этом сообщает ИА «Время Н».
В Нижнем Новгороде начался финал всероссийского туристского конкурса «Диво России»
  • © Администрация Нижнего Новгорода
  • РИА Новости

«Участвуют в конкурсе не только профессионалы, но и любители. Мы даём возможность, чтобы их презентации увидели как в России, так и за рубежом», — заявил сопредседатель оргкомитета конкурса Сергей Кривцов.

В финал прошло 250 работ, в том числе 16 видеопрезентаций участников из Нижегородской области.

Итоги конкурса подведут 9 декабря.

Наряду с этим стало известно, что в Мурманске лауреатами премии губернатора области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» стали пять человек, передаёт Nord-News.

Ранее «Взгляд» сообщал, что на форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.

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