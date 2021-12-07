В Нижнем Новгороде начался финал всероссийского туристского конкурса «Диво России»
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- РИА Новости
«Участвуют в конкурсе не только профессионалы, но и любители. Мы даём возможность, чтобы их презентации увидели как в России, так и за рубежом», — заявил сопредседатель оргкомитета конкурса Сергей Кривцов.
В финал прошло 250 работ, в том числе 16 видеопрезентаций участников из Нижегородской области.
Итоги конкурса подведут 9 декабря.
Наряду с этим стало известно, что в Мурманске лауреатами премии губернатора области «За особый вклад в развитие культуры и искусства» стали пять человек, передаёт Nord-News.
Ранее «Взгляд» сообщал, что на форуме «Мы вместе» наградили лауреатов всероссийского конкурса на лучший волонтёрский центр среди образовательных организаций высшего образования.