В Гидрометцентре рассказали о «погодной лихорадке» в столичном регионе

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о «погодной лихорадке» в столичном регионе, когда несколько дней оттепели сменятся непродолжительным похолоданием, а затем снова потеплеет.
В Гидрометцентре рассказали о «погодной лихорадке» в столичном регионе
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К примеру, в Московской области тёплой будет первая половина ночи на среду, 8 декабря, а после прохождения холодного атмосферного фронта температура станет понижаться, и это продолжится в течение дня среды, передаёт «Российская газета».

К вечеру начнёт существенно подмораживать, температура опустится до -9 ˚С. Возможна сильная гололедица.

Самым холодным днём недели может стать четверг, 9 декабря. Днём -8...-10 ˚С, ночью до -13 ˚С. Затем вновь ожидается потепление, и к выходным будет до +3 ˚С.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске ожидается резкое похолодание до -19 °С.

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