Синоптики спрогнозировали потепление в ХМАО к концу недели

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Синоптики пообещали потепление после 30-градусных морозов в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) к концу недели.
Синоптики спрогнозировали потепление в ХМАО к концу недели
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на прогнозы сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В частности, в Ханты-Мансийске к пятнице температура воздуха поднимется до -4 °С. В среду, четверг и пятницу возможен небольшой снег. Ветер до 11 м/с, переменная облачность.

В Сургуте к пятнице потеплеет до -5 °С. Во вторник, среду и пятницу ожидается небольшой снег.

В Нижневартовске в течение всей недели прогнозируется пасмурная погода со снегом. В пятницу и субботу столбики термометров покажут -6...-7 °С. К концу недели также ожидается ветер с порывами до 15 м/с.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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