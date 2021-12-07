В Москве вновь пройдёт акция «День без турникетов»

Заключительная в 2021 году акция «День без турникетов» пройдёт в Москве 9—11 декабря.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«С начала года в проекте приняли участие более 55 тыс. человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в рамках очередной акции можно будет посетить около 80 площадок.

В частности, культурный центр «Москворечье» проведёт прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу им. В.С. Константиновского, библиотеке и арт-пространству, расположенному на крыше здания.

Специальная программа подготовлена для детей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал о сентябрьской акции «День без турникетов».