В Москве вновь пройдёт акция «День без турникетов»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.
«С начала года в проекте приняли участие более 55 тыс. человек. Для них организовали свыше 650 экскурсий и других программ в онлайн- и офлайн-форматах», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.
По её словам, в рамках очередной акции можно будет посетить около 80 площадок.
В частности, культурный центр «Москворечье» проведёт прогулку по выставочному залу, большому хореографическому залу им. В.С. Константиновского, библиотеке и арт-пространству, расположенному на крыше здания.
Специальная программа подготовлена для детей.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал о сентябрьской акции «День без турникетов».