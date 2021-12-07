Аналитики предупредили о вирусе в пиратских версиях популярного софта

Специалисты лаборатории Avast Threat Labs предупредили о вирусе в русскоязычных пиратских версиях популярного софта.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.

По данным экспертов, вредоносный майнер CoinHelper содержится во взломанных Google Chrome, Microsoft Office, Windows 11, а также практически во всех нелицензионных топовых антивирусных программах.

Согласно информации Avast Threat Labs, с начала 2020 года было зафиксировано более 220 тыс. попыток атак пользователей. Около 38% попыток заражения пришлось на Россию.

Как следует из релиза, мошенникам с помощью майнера удалось незаконно заработать около 25 млн рублей.

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