Аналитики предупредили о вирусе в пиратских версиях популярного софта
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-релиз компании.
По данным экспертов, вредоносный майнер CoinHelper содержится во взломанных Google Chrome, Microsoft Office, Windows 11, а также практически во всех нелицензионных топовых антивирусных программах.
Согласно информации Avast Threat Labs, с начала 2020 года было зафиксировано более 220 тыс. попыток атак пользователей. Около 38% попыток заражения пришлось на Россию.
Как следует из релиза, мошенникам с помощью майнера удалось незаконно заработать около 25 млн рублей.
Ранее политолог Юрий Самонкин, президент Евразийского института молодёжных инициатив, в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с кибермошенничеством.