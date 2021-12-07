В ряде регионов ЦФО 7 декабря ожидаются сильный снег и гололедица

Согласно информации на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС, в нескольких регионах Центрального федерального округа (ЦФО), 7 декабря ожидаются сильный снег, мокрый снег, переходящий в дождь, и гололедица.

Об этом информирует ТАСС.

В Белгородской, Владимирской, Орловской, Смоленской, Тульской и Тверской областях ожидается мокрый снег, переходящий в дождь, гололедица, налипание мокрого снега, усиление ветра до 8—13 м/с.

В Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях днём ожидаются дожди, которые на предстоящей неделе будут чередоваться с морозными ночами, в результате чего возникает риск образования гололедицы.

Ранее в URA.RU сообщалось, что в Челябинске ожидается резкое похолодание до -19 °С.