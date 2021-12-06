Дом начала ХХ века признали памятником в Евпатории

Дом главы религиозных караимских общин Шапшала в Евпатории принят на учёт в Департамент по сохранению объектов культурного наследия Минкультуры Крыма.

Об этом сообщает «Крым 24».

«Мы сейчас будем готовить документы для граждан, которые являются собственниками этого многоквартирного дома», — заявила начальник управления государственного надзора департамента Евгения Ростовцева.

Дом построен в 1916 году. В 1916—1919 годах там жил караимский филолог, ориенталист, доктор филологических наук, профессор, старший священнослужитель крымских караимов Сергей Шапшал.

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