Дом начала ХХ века признали памятником в Евпатории
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24».
«Мы сейчас будем готовить документы для граждан, которые являются собственниками этого многоквартирного дома», — заявила начальник управления государственного надзора департамента Евгения Ростовцева.
Дом построен в 1916 году. В 1916—1919 годах там жил караимский филолог, ориенталист, доктор филологических наук, профессор, старший священнослужитель крымских караимов Сергей Шапшал.
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