В Петербурге открылась выставка в честь Александра Невского

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В Инженерном доме Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге открылась выставка в честь Александра Невского.
В Петербурге открылась выставка в честь Александра Невского
  • © Музей истории Санкт-Петербурга
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу Государственного музея истории Петербурга.

Экспозиция — часть межмузейного проекта «Александр Невский. Северный путь», который приурочен к 800-летию со дня рождения полководца.

«И неслучайно церемония открытия проходит 6 декабря этого года — это день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году князь был погребён в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире», — заявил на церемонии гендиректор музея Владимир Кириллов.

На выставке представлены иконы, гравюры, портреты, орденские знаки, книги, медали, фотографии и плакаты из собрания Государственного музея истории Петербурга, Государственного музея истории религии, Гознака, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея-заповедника «Павловск», Российской национальной библиотеки, Музея кино, Новгородского музея-заповедника.

Ранее «Невские новости» сообщали, что бесплатный вход в Эрмитаж в Санкт-Петербурге будет доступен 7 декабря в честь Дня святой Екатерины.

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