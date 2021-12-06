Метеоролог Старков спрогнозировал частую смену погоды в Москве на текущей неделе

Короткая ссылка
Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал частую смену погоды в Москве на этой неделе.
Метеоролог Старков спрогнозировал частую смену погоды в Москве на текущей неделе
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Характер погоды неустойчивый, переменчивый. Периоды слабоморозной погоды сменяются оттепелями. А смена погоды сопровождается выпадением осадков, преимущественно в виде снега», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, сильное похолодание до -16 °С в понедельник сменится резким потеплением во вторник.

«В среду будет наблюдаться обратный процесс: волна тепла сменится вторжением холода. Ожидается обратный суточный ход температуры», — сказал Старков.

По его словам, ночью будет 0 °С, а к вечеру уже до -10 °С, соответственно, с гололедицей на дорогах.

Старков также сообщил, что вторая половина недели может оказаться морозной.

«В четверг и в пятницу, да и в субботу ночью до -8...-10 °С, по области даже до -15 °С. Днём -3...-5 °С», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что «в Якутии, в Оймяконе, 7—8 декабря ожидается 60—62 градуса мороза».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить