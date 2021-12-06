Метеоролог Старков спрогнозировал частую смену погоды в Москве на текущей неделе

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков спрогнозировал частую смену погоды в Москве на этой неделе.

«Характер погоды неустойчивый, переменчивый. Периоды слабоморозной погоды сменяются оттепелями. А смена погоды сопровождается выпадением осадков, преимущественно в виде снега», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

Как отметил эксперт, сильное похолодание до -16 °С в понедельник сменится резким потеплением во вторник.

«В среду будет наблюдаться обратный процесс: волна тепла сменится вторжением холода. Ожидается обратный суточный ход температуры», — сказал Старков.

По его словам, ночью будет 0 °С, а к вечеру уже до -10 °С, соответственно, с гололедицей на дорогах.

Старков также сообщил, что вторая половина недели может оказаться морозной.

«В четверг и в пятницу, да и в субботу ночью до -8...-10 °С, по области даже до -15 °С. Днём -3...-5 °С», — добавил он.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог, эколог Александр Шувалов в беседе с URA.RU сообщил, что «в Якутии, в Оймяконе, 7—8 декабря ожидается 60—62 градуса мороза».