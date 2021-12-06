В Новосибирской области открылся международный Рождественский фестиваль искусств

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В Новосибирской области начал работу международный Рождественский фестиваль искусств. Он продлится до 18 декабря.
В Новосибирской области открылся международный Рождественский фестиваль искусств
  • © Павел Комаров
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт регионального правительства.

Фестиваль проводится в рамках нацпроекта «Культура». Программа включает спектакли ведущих российских театров, концерты, выставки, творческие встречи, мастер-классы.

«За годы проведения форум укрепил статус международного и обрёл постоянных участников и поклонников в разных странах. Но особенно важно, что Рождественский фестиваль охватывает не только территорию столицы нашей области — Новосибирска, но и районы Новосибирской области», — заявила министр культуры региона Наталья Ярославцева.

По её словам, в фестивале участвуют МХАТ имени Чехова, МХАТ имени Горького, Московский Губернский театр, Московский драматический театр имени Пушкина.

«На фестивальных площадках музыканты из Венгрии, Сербии, Японии, Германии, Испании, Великобритании, Грузии встретятся с исполнителями из Москвы и Санкт-Петербурга», — отметила министр.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.

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