В Петербурге завершили реставрацию дачи графа Воронцова

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В Санкт-Петербурге завершилась реставрация дачи графа Воронцова «Новознаменки».
В Петербурге завершили реставрацию дачи графа Воронцова
  • © Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Отмечается, что на проведение необходимых работ потребовалось около шести месяцев. Специалисты отремонтировали известняковый цоколь, оконные и дверные заполнения, восстановили кирпичную кладку, элементы лепного декора.

Дача относится к историческим приморским владениям, которые были построены по Петергофской дороге. В настоящее время в здании расположена школа.

Ранее НСН передавала, что в Москве рассказали о ходе реставрации парадных ворот Александринского дворца в Нескучном саду.

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