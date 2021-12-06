В Москве отремонтируют памятник конструктору вертолётов Михаилу Милю

В Москве в ближайшие два года планируют отремонтировать памятник конструктору вертолётов Михаилу Милю.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Департамент культурного наследия запланировал ремонт бюста Михаила Миля, выдающегося советского учёного и конструктора. Будет проведена расчистка монумента и устранение всех дефектов как на самом бюсте, так и на постаменте», — заявил глава департамента Алексей Емельянов.

По его словам, работы пройдут в 2022—2023 годах.

Отмечается, что памятник расположен в районе Выхино-Жулебино на пересечении улицы Авиаконструктора Миля и Жулебинского бульвара. Его автор — скульптор Александр Рожников.

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