В Челябинске ожидается резкое похолодание до -19 °С

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В Челябинске ожидается резкое похолодание.
В Челябинске ожидается резкое похолодание до -19 °С
  • Reuters

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Gismeteo.

В ночь на вторник, 7 декабря, температура воздуха составит -16 °С. Днём прогнозируется до -13 °С. Почти всё время будет идти снег. Ветер 5—8 м/с.

В ночь на среду, 8 декабря, ожидается до -19 °С. Снег прекратится. В дневное время температура воздуха составит -12...-9 °С.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, как изменился климат в России за последние 30 лет.

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