Синоптики предупредили о температурных скачках в ЯНАО в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в ближайшие дни.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

По прогнозу, в понедельник, 6 декабря, температура в регионе местами может опуститься до -36 °С. Во вторник ожидаются температурные скачки с -27 до -19 °С.

Согласно данным Gismeteo, ночью в четверг, 9 декабря, температура в ЯНАО опустится до -24 °С, после чего резко потеплеет до -7 °С. В пятницу она стабилизируется до -20 °С.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Дарья Сергеева в беседе с газетой «Известия» рассказала, как защититься от обморожения зимой.