Юрий Соломин рассказал о спектакле «Ретро» в Малом театре

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.

«Мысль сделать такой спектакль появилась, как только я начал работать в театре. Когда же это произошло? О, уже полсотни лет прошло. Тогда в Малом театре ещё играл мой любимый артист Иван Любезнов. Сейчас молодёжь уже и не помнит, кто это такой. А моё поколение всегда уважительно относилось к «старикам», — сказал Соломин в беседе с газетой «Известия».

По его словам, пьеса Галина его заинтересовала, потому что современные люди «стали забывать о своих близких».

«Моё поколение очень хорошо помнит, каково это — жить в больших семьях. Где рядом с тобой, кроме родителей, ещё бабушки, дедушки, тетушки. Мы росли в любви и уважении к старшим. Они сделали из нас людей», — добавил артист.

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