Юрий Соломин рассказал о спектакле «Ретро» в Малом театре

Короткая ссылка
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин рассказал о новом спектакле «Ретро» по пьесе Александра Галина. Спектакль, как отмечается, поставил режиссёр Василий Фёдоров для ветеранов театра.
Юрий Соломин рассказал о спектакле «Ретро» в Малом театре
  • © www.maly.ru

«Мысль сделать такой спектакль появилась, как только я начал работать в театре. Когда же это произошло? О, уже полсотни лет прошло. Тогда в Малом театре ещё играл мой любимый артист Иван Любезнов. Сейчас молодёжь уже и не помнит, кто это такой. А моё поколение всегда уважительно относилось к «старикам», — сказал Соломин в беседе с газетой «Известия».

По его словам, пьеса Галина его заинтересовала, потому что современные люди «стали забывать о своих близких».

«Моё поколение очень хорошо помнит, каково это — жить в больших семьях. Где рядом с тобой, кроме родителей, ещё бабушки, дедушки, тетушки. Мы росли в любви и уважении к старшим. Они сделали из нас людей», — добавил артист.

Ранее актриса Алёна Яковлева в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала, как попала в Театр сатиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить