Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 378 км к северу от острова Тернате.
Очаг залегал на глубине 160 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.
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