Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано у берегов Индонезии. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 378 км к северу от острова Тернате. Очаг залегал на глубине 160 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.