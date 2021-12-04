В Москве призвали людей к осторожности из-за сильного ветра

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Столичный Комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале призвал людей к осторожности из-за ожидаемого в Москве сильного ветра.
В Москве призвали людей к осторожности из-за сильного ветра
  • РИА Новости

«Сегодня в городе небольшой снег, его прирост составит до 1 см. Температура воздуха от -2 до 0 °С... Возможны порывы ветра до 14 м/с. Будьте внимательны на улице», — говорится в заявлении.

В сообщении также подчёркивается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.

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