В Москве призвали людей к осторожности из-за сильного ветра

Столичный Комплекс городского хозяйства в своём Telegram-канале призвал людей к осторожности из-за ожидаемого в Москве сильного ветра.

«Сегодня в городе небольшой снег, его прирост составит до 1 см. Температура воздуха от -2 до 0 °С... Возможны порывы ветра до 14 м/с. Будьте внимательны на улице», — говорится в заявлении.

В сообщении также подчёркивается, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Ранее сообщалось, что Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за ветра.