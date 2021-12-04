Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Папуа — Новой Гвинеи

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в районе Папуа — Новой Гвинеи в Тихом океане. Об этом информирует Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков был расположен в 184 км восточнее города Кандриана. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов.