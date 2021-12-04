Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе Папуа — Новой Гвинеи
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в районе Папуа — Новой Гвинеи в Тихом океане. Об этом информирует Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков был расположен в 184 км восточнее города Кандриана.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов.
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