Пётр Фёдоров рассказал, почему стал реже сниматься в кино

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Актёр Пётр Фёдоров рассказал, почему стал реже сниматься в кино.
Пётр Фёдоров рассказал, почему стал реже сниматься в кино
  • РИА Новости

«Да, лет десять назад меня спрашивали: «Как у тебя получается быть везде, ты что, клонированный?» Но с годами я понял, что слово «нет» — главное в профессии. Я хочу работать только там, где мне по-настоящему интересно. И не хочу себя обманывать, снимаясь во всякой ерунде», — заявил он в беседе с kp.ru.

По словам актёра, он боится «доиграться» до того, что его герои начнут отличаться друг от друга только цветом рубашек.

«С большим количеством фильмов и ролей в определённом амплуа ты набираешь популярность, но при этом обедняешь самого себя и перестаёшь развиваться», — сказал Фёдоров.

Он также отметил, что хороший материал удаётся встретить нечасто и силы для него нужно экономить.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.

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