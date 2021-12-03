Валентина Талызина выразила соболезнования в связи со смертью Нины Ургант

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Народная артистка РСФСР Валентина Талызина выразила соболезнования в связи со смертью актрисы Нины Ургант.
Валентина Талызина выразила соболезнования в связи со смертью Нины Ургант
  • РИА Новости

В беседе с Pravda.Ru Талызина назвала Ургант потрясающей.

«Я вам скажу, что она душу дала и своему сыну, и своему внуку. Её душа в них», — отметила актриса, говоря об актёрах Андрее и Иване Ургантах.

Также стало известно, что спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила в адрес Национального драматического театра России телеграмму с соболезнованиями по поводу смерти Ургант, передаёт Life.ru.

«Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актёрского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь», — отметила Матвиенко.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

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