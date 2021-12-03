Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Нине Ургант

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Актёр Оскар Кучера поделился воспоминаниями о своей коллеге Нине Ургант.
Оскар Кучера поделился воспоминаниями о Нине Ургант
  • РИА Новости

«Нина Николаевна Ургант была не только гениальной актрисой, но и прекрасным, трогательным человеком. Я в этом убедился, когда мы вместе снимались в фильме «Русские деньги» по пьесе «Волки и овцы» Александра Островского», — заявил он в беседе с «Петербургским дневником».

Кучера выразил уверенность, что фильмы с участием Ургант останутся в вечности, а песню «Нам нужна одна победа» в её исполнении точно никто не забудет.

В свою очередь, актриса, вдова Николая Караченцова Людмила Поргина в беседе с радио Sputnik отметила, что Ургант — человек удивительной внутренней чистоты.

«У неё была полная душевная отдача. Все её работы, включая «Белорусский вокзал», это было великое мастерство. И радость», — сказала она.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

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