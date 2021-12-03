В Свердловской области ожидается похолодание до -25 ˚С

Синоптики рассказали о погоде в Свердловской области на следующей неделе.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Уральского гидрометцентра.

«Первая половина следующей недели ожидается умеренно морозной: 6 — 8 декабря ночью -10...-15 °С (на севере -20...-25 °С, днём -8...-13 °С, на севере -13...-18 °С», — говорится в прогнозе.

Во второй половине недели температура воздуха может подняться на пять — семь градусов.

В выходные 4 и 5 декабря ожидается -3...-6 ˚С в ночное время, -3...-4 ˚С в дневное.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.