Актриса Измайлова поделилась воспоминаниями о своём дебюте в кино

Актриса Василиса Измайлова поделилась воспоминаниями о своём дебюте в кино.

«Первый раз я снялась в сериале «Чистый футбол». Всё было очень сумбурно. У меня остались впечатления какой-то суеты на площадке, потому что я не понимала, как надо работать, кто эти люди, не знала каких-то тонкостей съёмочного процесса. Зато в следующей работе мне было намного легче и спокойнее», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Как отметила Измайлова, она понимала, что происходит и что от неё хотят.

Кроме того, актриса рассказала о сотрудничестве с известными артистами. Так, в проекте «Смертельный номер» она снималась с Дмитрием Матвеевым.

«Это история про цирковых артистов, военное время. Их поймали немцы. У меня была тяжёлая эмоционально роль. В один день мы сначала играли сцену, как моя героиня Валя несёт брёвна для виселицы, на которой немцы хотели повесить её любимого. А следующей была сцена, где его вешают. Моя героиня, естественно, всё время рыдает. И вот Дмитрий Николаевич сказал мне, что не стоит между дублями слишком «накручивать» себя», — сообщила Измайлова.

По словам актрисы, Матвеев посоветовал ей включиться в ситуацию после команды «Мотор», и эта рекомендация произвела на неё сильное впечатление.

Ранее актёр Владимир Шевельков в беседе с Nation News поделился воспоминаниями о съёмках в фильме «Сердца трёх», который вышел в прокат 1 октября 1992 года.