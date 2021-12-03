Светлана Немоляева назвала Нину Ургант выдающейся актрисой

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева назвала Нину Ургант выдающейся актрисой и прекрасным человеком.
Светлана Немоляева назвала Нину Ургант выдающейся актрисой
  • РИА Новости

«В молодости мы играли с ней одну и ту же роль наивной девушки Нины — в спектакле «Проводы белых ночей», я в Москве, она в Питере. Её роль гремела. Помню, зрители садились на «Красную стрелу» и ехали из Москвы в Питер на спектакль Нины Ургант», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Со своей стороны, заслуженная артистка России Елена Зимина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что Ургант «была чудесной и прекрасной женщиной, замечательной и внимательной партнёршей, опекающей молодёжь».

«С чувством юмора, очень лёгким характером, очень умный, начитанный человек, умеющий погасить любые конфликты. Она была чудо. Редкая, чудесная, замечательная, красивая женщина», — отметила Зимина.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

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