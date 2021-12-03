Борис Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Нины Ургант
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По словам Щербакова, Ургант была прекрасной женщиной и замечательной актрисой.
«Конечно, сейчас скажут про «Белорусский вокзал». Это, безусловно, одна из её лучших работ», — цитирует артиста Life.ru.
Как отметил Щербаков, у Ургант были и другие, не менее яркие роли.
Со своей стороны, актёр Георгий Штиль в беседе с телеканалом «360» назвал Ургант исключительной артисткой.
«Она и человек была очень хороший. Мы много снимались на телевидении у нас. И вообще эту семью я очень хорошо знал», — сказал актёр.
По его словам, работать с Ургант было очень легко.
«Она добрая, талантливая. Она артистка, с которой можно и концерты работать, и на телевидении, и в кино. Она очень лёгкий человек была. В жизни она не играла никогда, прекрасная женщина была», — добавил Штиль.
Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.