Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

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Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о своей коллеге Нине Ургант, с которой снималась в фильме «Девушка и Гранд» (1981).
Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что во время съёмок у них были отличные отношения.

«Чем больше актёр, тем меньше в нём показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость», — сказала Дюжева.

Со своей стороны, актёр Александр Пашутин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Ургант потрясающей актрисой и женщиной.

«У Нины Николаевны было много замечательных ролей, но её Рая в «Белорусском вокзале»… Она хоть и небольшая, но настолько яркая! Я помню, как мы её попросили, она пела знаменитую песню свою… Конечно, она потрясающая женщина, вырастила замечательного сына и внука», — заявил он.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.

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