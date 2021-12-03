Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о Нине Ургант

Актриса Марина Дюжева поделилась воспоминаниями о своей коллеге Нине Ургант, с которой снималась в фильме «Девушка и Гранд» (1981).

В беседе с телеканалом «360» она заявила, что во время съёмок у них были отличные отношения.

«Чем больше актёр, тем меньше в нём показухи. Это очень простой, очень уважительный абсолютно со всеми человек. И вы видите, какого прекрасного сына и прекрасного внука она воспитала. Это редкость в актёрской семье, чтобы было настолько удачное потомство. Чрезвычайная редкость», — сказала Дюжева.

Со своей стороны, актёр Александр Пашутин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал Ургант потрясающей актрисой и женщиной.

«У Нины Николаевны было много замечательных ролей, но её Рая в «Белорусском вокзале»… Она хоть и небольшая, но настолько яркая! Я помню, как мы её попросили, она пела знаменитую песню свою… Конечно, она потрясающая женщина, вырастила замечательного сына и внука», — заявил он.

Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.