Худрук Александринского театра Фокин высоко оценил вклад Нины Ургант в искусство

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Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вспоминая о народной артистке Нине Ургант, выразил мнение, что она была блестящей актрисой, создавшей целую эпоху.
Худрук Александринского театра Фокин высоко оценил вклад Нины Ургант в искусство
  • РИА Новости

Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Звезда».

«Она прожила яркую жизнь, она очень яркая актриса и много сделала для Александринского театра, была ведущей актрисой на протяжении многих лет. Я уже не говорю о кино. Она создавала целую эпоху в своё время. Два года назад мы отпраздновали её юбилей», — сказал Фокин.

Ранее стало известно, что народная артистка России Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.

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