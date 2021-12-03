Худрук Александринского театра Фокин высоко оценил вклад Нины Ургант в искусство

Художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, вспоминая о народной артистке Нине Ургант, выразил мнение, что она была блестящей актрисой, создавшей целую эпоху.

Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Звезда».

«Она прожила яркую жизнь, она очень яркая актриса и много сделала для Александринского театра, была ведущей актрисой на протяжении многих лет. Я уже не говорю о кино. Она создавала целую эпоху в своё время. Два года назад мы отпраздновали её юбилей», — сказал Фокин.

Ранее стало известно, что народная артистка России Нина Ургант скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.