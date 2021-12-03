Бесплатный вход в Эрмитаж будет доступен 7 декабря в честь Дня святой Екатерины

Бесплатный вход в Эрмитаж в Санкт-Петербурге будет доступен 7 декабря в честь Дня святой Екатерины.

Об этом сообщают «Невские новости».

Императрица Екатерина Великая — основатель и покровитель музея.

Бесплатно можно будет посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. Входной билет нужно оформить на сайте.

Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая откроется 18 декабря в музее «Новый Иерусалим».