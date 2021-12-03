Бесплатный вход в Эрмитаж будет доступен 7 декабря в честь Дня святой Екатерины
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
Императрица Екатерина Великая — основатель и покровитель музея.
Бесплатно можно будет посетить Главный музейный комплекс, Главный штаб и Музей императорского фарфорового завода. Входной билет нужно оформить на сайте.
Ранее вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова в беседе с телеканалом «360» рассказала о выставке «Азбука шедевра», которая откроется 18 декабря в музее «Новый Иерусалим».