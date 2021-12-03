Борис Токарев прокомментировал сообщение о смерти актрисы Нины Ургант
- РИА Новости
Вместе с Ниной Ургант актёр принимал участие в киноленте режиссёра Игоря Таланкина «Вступление».
«Нина выделялась какой-то очень тонкой и эмоциональной игрой. Играть мать, женщину, которая была брошена мужем, женщину, которая в этой жизни встречала самых разных людей, — это очень сложно», — поделился Токарев.
По его словам, актриса очень стойко преодолевала трудные моменты жизни и вместе с тем оставалась хрупкой, в ней было много тепла.
«Она умела молчать, умела смотреть. Для кино это невероятно важно... Я думаю, память о ней... будет с людьми всегда», — вспоминает актёр.
Нина Ургант умерла 3 декабря. Ей было 92 года.