Глава Минкультуры назвала огромной потерей смерть актрисы Нины Ургант

Смерть народной артистки России Нины Ургант стала огромной потерей, образы актрисы обогатили золотой фонд отечественного кинематографа. Об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова.

«Огромной потерей для всех нас стал уход из жизни замечательной актрисы, народной артистки РСФСР Нины Николаевны Ургант. Уникальный талант, преданность избранному делу и обаяние позволили Нине Николаевне найти свой неповторимый путь в искусстве», — приводит РИА Новости её слова.

Любимова отметила самобытность и узнаваемость сценических работ актрисы.

«Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», — добавила министр.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге умерла народная артистка России Нина Ургант. Ей было 92 года.