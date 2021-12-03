Синоптики предупредили о морозах до -41 ˚С в ЯНАО
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.
В субботу, 4 декабря, температура воздуха опустится до -30 ˚С, местами до -17 ˚С, локально возможен снег.
В ночь на воскресенье, 5 декабря, прогнозируется похолодание до -41 ˚С. Днём до -31 ˚С.
Местами вероятны порывы ветра до 16 м/с.
Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.