Синоптики предупредили о морозах до -41 ˚С в ЯНАО

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В ближайшие выходные в Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются сильные морозы.
Синоптики предупредили о морозах до -41 ˚С в ЯНАО
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт Обь-Иртышского УГМС.

В субботу, 4 декабря, температура воздуха опустится до -30 ˚С, местами до -17 ˚С, локально возможен снег.

В ночь на воскресенье, 5 декабря, прогнозируется похолодание до -41 ˚С. Днём до -31 ˚С.

Местами вероятны порывы ветра до 16 м/с.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, какая погода ожидается в Москве на Новый год.

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