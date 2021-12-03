В Нижегородской области стартовали «Дни Венгрии»

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Церемония открытия «Дней Венгрии» в области прошла в Нижегородской государственной академической филармонии имени М. Ростроповича.
В Нижегородской области стартовали «Дни Венгрии»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт pravda-nn.ru.

Отмечается, что в филармонии впервые выступила цимбалистка Екатерина Анохина. Также в концерте принял участие пианист Михаил Турпанов.

Перед концертом состоялась встреча руководителя Департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольги Гусевой с главой венгерской делегации, советником по культуре посольства Венгрии в России, директором Института Листа — Венгерского культурного центра в Москве Шандором Козловым.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в дальнейшем культурном сотрудничестве. По словам Гусевой, за последние десять лет в регионе пять раз проводились «Дни Венгрии» и организовывались культурно-образовательные мероприятия.

Как сообщал сайт «Реальное время», в Казани в октябре прошли Дни культуры Японии.

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