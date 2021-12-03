Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходных

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По данным ГИС-центра ПГНИУ, в выходные, 4—5 декабря, в Пермском крае ожидается неустойчивая погода: на смену потеплению придёт резкое похолодание.
Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на выходных
  • РИА Новости

Об этом пишет URA.RU.

Днём в субботу, 4 декабря, в регионе обещают небольшие осадки. Во второй половине дня возможно потепление до +3 °С. При этом в северной части края ожидаются обильные осадки — может выпасть до 25% месячной нормы.

Утром в воскресенье, 5 декабря, на большей части территории края температура воздуха ожидается в пределах -1...-5 °С, на дорогах гололедица. Днём резко похолодает — сначала на северо-западе, а затем и в центральных районах, говорится в сообщении ГИС-центра.

Как ранее передавал портал «Юга.ру», в Краснодарском крае ожидается переменная облачность без осадков в пятницу, 3 декабря.

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