Белую мечеть отремонтируют в Татарстане

В Болгаре (Республика Татарстан) проведут капитальный ремонт Белой мечети.

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы России.

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Как следует из публикации, Белая мечеть — главная Instagram-достопримечательность города. Она может вместить до 100 человек.

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