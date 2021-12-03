Белую мечеть отремонтируют в Татарстане

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В Болгаре (Республика Татарстан) проведут капитальный ремонт Белой мечети.
Белую мечеть отремонтируют в Татарстане
  • © Главгосэкспертиза России

Об этом пишет «Реальное время» со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы России.

«Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре рассмотрело документацию по капитальному ремонту Белой мечети в городе Болгар. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение», — говорится в сообщении.

Как следует из публикации, Белая мечеть — главная Instagram-достопримечательность города. Она может вместить до 100 человек. 

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