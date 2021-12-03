В столице пройдут приуроченные к 80-летию Битвы за Москву мероприятия

Учреждения культуры столицы подготовили особую программу в честь 80-летия с начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Например, москвичей ждёт выставка работ военных фотокорреспондентов, концерты, кинопоказы. Для аудитории помладше пройдут театральные представления, мастер-классы и викторины», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В общей сложности в городе запланировано более 20 мероприятий. Так, Государственный музей обороны Москвы 5 декабря проведёт мероприятие под названием «Заря Победы».

В Музее героев Советского Союза и России в том числе откроется выставка «Они отстояли Москву».

Как ранее передавала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин наградил знаком «80 лет Битвы за Москву» 98-летнего ветерана войны.