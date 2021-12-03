На Кубани назвали число оформленных в регионе «Пушкинских карт»
Об этом сообщает «Кубань 24».
По данным Министерства экономики края, жители оформили 91 тыс. «Пушкинских карт», по которым приобрели более 26 тыс. билетов.
Проект «Пушкинская карта» реализуют с 1 сентября по инициативе президента России Владимира Путина. По этой карте граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить культурные мероприятия.
На Кубани в программе участвует 41 учреждение культуры.
Между тем общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей, сообщает kp.ru.
За три месяца, что работает эта федеральная программа, жители региона приобрели порядка 11 тыс. билетов.
К инициативе присоединились 26 учреждений культуры региона, уточнили в Департаменте культуры Ярославской области.