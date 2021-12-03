На Кубани назвали число оформленных в регионе «Пушкинских карт»

Краснодарский край вошёл в десятку лидеров среди российских регионов по количеству оформленных «Пушкинских карт».

Об этом сообщает «Кубань 24».

По данным Министерства экономики края, жители оформили 91 тыс. «Пушкинских карт», по которым приобрели более 26 тыс. билетов.

Проект «Пушкинская карта» реализуют с 1 сентября по инициативе президента России Владимира Путина. По этой карте граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут посетить культурные мероприятия.

На Кубани в программе участвует 41 учреждение культуры.

Между тем общая стоимость всех билетов, купленных в Ярославской области по «Пушкинской карте», составила около 7 млн рублей, сообщает kp.ru.

За три месяца, что работает эта федеральная программа, жители региона приобрели порядка 11 тыс. билетов.

К инициативе присоединились 26 учреждений культуры региона, уточнили в Департаменте культуры Ярославской области.