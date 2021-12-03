Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле японского острова Хонсю
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на востоке японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Хадано.
Очаг залегал на глубине 42 км.
Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.
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