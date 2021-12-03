Землетрясение магнитудой 4,9 произошло возле японского острова Хонсю

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на востоке японского острова Хонсю. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Хадано. Очаг залегал на глубине 42 км. Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в районе Соломоновых островов в Тихом океане.