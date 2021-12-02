Метеоролог Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале декабря

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Синоптик, метеоролог, эколог, климатолог Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале декабря.

«У нас будет порядка 8—10 см к концу выходных дней, потому что сейчас мы видим, что идёт потепление, идёт повышение температуры. И обратный ход температуры ожидается... Снежок будет таять, и его будет подкидывать сверху. Пятница у нас плюсовая, и в субботу-воскресенье у нас немножко подморозит, где-нибудь -4...-5 °С, и в воскресенье со снежком. Снег несильный», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, более существенные осадки можно ожидать с начала следующей недели.

Как отметил Шувалов, в Московской области на северо-западе будет обильный снежный покров, около 13—16 см, с юго-востока — около 4 см, а в Москве прогнозируются умеренные значения, около 10 см.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.

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