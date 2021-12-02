Метеоролог Куткевич спрогнозировал продолжение снегопадов в Петербурге

Метеоролог Юрий Куткевич спрогнозировал продолжение снегопадов в Санкт-Петербурге.

«Оттепели пока не видно, будет продолжаться зимняя погода. Завтра во второй половине дня опять снег пойдёт. Сейчас у нас высота снежного покрова где-то 20 см, ещё сантиметров пять может прибавиться за завтрашний день и последующую ночь», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

По его словам, в ночь на 3 декабря температура воздуха составит -12 °С. Днём столбики термометра покажут -6...-8 °С.

Как отметил Куткевич, оттепели не стоит ждать всю первую декаду месяца.

Ранее, как сообщало URA.RU, синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о погоде в Пермском крае в декабре.