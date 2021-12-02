Синоптики предупредили об усилении ветра в Татарстане до 20 м/с

В управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан рассказали о погоде в регионе в ближайшие дни.

Об этом сообщает «Бизнес Online».

В субботу, 4 декабря, в ночное время местами пройдёт небольшой снег, мокрый снег. Ожидается -2...+1 °С. Днём возможен мокрый снег, переходящий в дождь, а также усиление ветра до 15—20 м/с. Температура 0...+4 °С.

В воскресенье, 5 декабря, ночью сохранятся осадки преимущественно в виде снега, в отдельных районах метель. Днём осадки прекратятся. Температура в течение суток 0...-5 °С.

Также стало известно, что в Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение, передаёт «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. В пятницу, 3 декабря, ожидается усиление ветра до 15—20 м/с, порывы могут достигать 25 м/с.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии 1 декабря 2021 года побит температурный рекорд 30-летней давности.